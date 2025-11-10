鳳凰颱風進逼，一名台灣大學大氣系學生昨（9）日在臉書發出祭品文，預估12日至14日颱風影響期間，台北至少會放2天颱風假，只要少放一天就請100份雞排加珍奶，若一天都沒放還要加碼至300份，引起網友討論。

一名自稱是台灣大學大氣系的網友，昨日在臉書粉絲團「黑特帝大」匿名投稿發祭品文，稱要賭上大氣系的招牌，12日至14日鳳凰颱風影響期間，台北至少會放2天颱風假，「少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各三百份」。

原PO預告，若預測失敗的話，他將在下周日（16）中午12點，於台大知名的「傅鐘」下發放，歡迎大家前去領取。

文章上線後吸引近萬人點讚，還有超過3000則留言，網友笑喊「颱風假不能問大氣系要問政治系」、「我覺得台北1天都不會放，你可以先向雞排店訂餐了」、「16日中午我們不見不散」、「珍奶微糖去冰，雞排要切不要辣，謝謝」、「雖然我希望放假，但還是希望能夠平平安安，沒有災害」、「我都問政治系，停班課什麼時候是大氣系決定的，笑死」。

該文也釣出不少氣象粉專回應，「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」就說「我覺得可以率先宣布您的錢包停班停課了」；「台灣颱風論壇」也說「呵呵，學弟／妹，你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎？排+1」。