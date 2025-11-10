高雄甲仙區10日下午1點發生芮氏規模5.3地震，最大震度在嘉義縣大埔、高雄市桃源、台南市楠西4級，而現居台南的資深藝人譚艾珍，立刻在社群報平安，透露在住家就聽到轟隆轟隆的聲響，連愛貓都嚇到急忙從房間衝出，十分恐怖。

譚艾珍10日下午1點多發文表示，1點發生地震時她正好在廚房煮麵，隨後聽到轟隆轟隆的聲音，愛貓立刻從房間衝出來，因年紀大被嚇到在喘氣，她則馬上關瓦斯爐，拿手機查看訊息。同時她附上地震時的影片，看見家中吊燈都在搖晃，並擔心說：「有颱風又有地震，這樣不是不太好嗎？」

另外，譚艾珍也慶幸女兒歐陽靖剛好不在台灣，因為女兒非常害怕地震，「不然又嚇鼠（死）啦！」最後不忘提醒大家：「這種天氣又地震大家要注意安全！希望一切平安！」引來網友留言回應，「好恐佈」、「哇搖好大」、「大家平安」、「震央在高雄甲仙」。

據了解，本起地震芮氏規模5.3，深度7.8公里，屬於極淺層地震，導致嘉義、台南、高雄出現明顯搖晃，時間大約10秒，且提醒3天內留意規模4.5至5餘震，但鳳凰颱風接近加地震強烈搖晃，讓網友紛紛表示，「又颱風又地震」、「晃到風鈴出聲音」、「寵物被地震嚇到發抖」、「南台灣保重」、「週一地震，週三颱風可能登陸，今年得罪了誰」。