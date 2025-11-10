鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。

侯友宜說，根據應變中心在開會的過程當中，按照氣象署以及天氣風險管理公司的情資研判，預計是明天的白天風大、雨也大，市府今天早上就做了應變整備會議，包括邊坡的加強防護，也特別提醒民眾避免前往山區以及海邊，不要去觀浪，也不要去登山，隨時做好自身安全的防護。

侯友宜指出，此次適逢大潮，所以海邊的觀浪、釣魚絕對不要前往，希望市民朋友隨時提高自己的警覺，市府會隨著整個颱風的相關資訊，在議會結束後也會再度的召開整備會議，再跟北基桃詳加討論，來確定明天是否上班上課，「我們經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家做一個宣布」。

消防局指出，預估傍晚會發布鳳凰颱風台灣南部海域海上颱風警報，新北市可能在12日清晨到上午納入海警及陸警範圍。依目前預報路徑，新北市明天白天是風雨最明顯的時段，影響期間累積總雨量可能達 390-860mm左右，沿海陣風最大可達10級，預估達到停班課標準。

消防局指出，新北市府團隊已落實各項自主檢核，特別強調應著重各項復建工程的防颱準備，尤其北海岸、東北角和南側山區之各區公所要加強防範，日前災點新店錦秀、碧瑤社區要進行邊坡加強緊急措施防護，並請大地工程技師到場巡檢，另新北市坡地易致災地區，因前次颱風與豪雨已發生坡地災害，須嚴防二次災害的發生。