輝達長期以來在AI領域居領導地位，其自家CUDA生態系更被視為產業標準。然而，美國媒體披露，微軟正開發一套可直接轉換CUDA程式碼的專用工具包，一鍵轉換為相容超微ROCm平台的版本，引發市場強烈反應。外界認為，若這項技術成熟，可能動搖輝達多年築起的生態優勢。

根據科技媒體《Wccftech》報導，輝達CUDA生態系成熟，長期佔據壓倒性優勢。微軟近來積極尋求降低AI運算成本的方法，特別是在生成式AI與大型語言模型推理需求暴增之際，推動更多硬體的彈性化選擇，成為控制成本的關鍵策略。

報導指出，微軟開發的工具包若能穩定運作，將能把原本只在輝達GPU上運行的AI模型，快速轉換到超微ROCm平台上執行，等於替客戶創造更多選擇。

輝達晶片成本高 替代選項受關注

然而，報導也提醒，超微的ROCm目前仍屬相對不成熟的生態系，在部分指令的支援上，仍無法完全對應CUDA環境。代表在某些應用場景下，若轉換工具未能完美銜接，AI模型效能可能出現明顯下降，對大型資料中心構成高風險。

《Wccftech》分析，微軟提到的工具包可能與Azure現有的整合工具相似，短期內應仍具使用限制。業界普遍認為，這一步代表微軟開始以更積極姿態介入AI競爭，意在打破輝達的技術壟斷。

超微奮起 GPU競賽白熱化

就在這場技術角力引發關注之際，超微上週公布的財報表現亮眼。該公司營收年增35.6%至92.5億美元，超越市場預期；其中資料中心業務收入達43.4億美元，年增率2.3%，成為主要成長動能。

超微在AI晶片市場的表現，來自OpenAI與甲骨文等重量級客戶的採用。雖然輝達憑藉龐大的研發投入與技術推進，維持領先地位，但隨著科技巨頭開始尋找成本較低的替代選項，AI競賽似乎出現新的變化。