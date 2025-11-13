超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。資料照片

美股今天收盤漲跌不一。美國眾議院即將就結束政府停擺進行表決，在銀行股和聯合健康集團股價帶動下，道瓊工業指數最多曾漲503點創盤中新高，收盤上漲326點，首度突破48000點大關，連二日創歷史新高。標普500指數幾乎持平。那斯達克指數受投資者拋售高價科技股拖累，下跌0.26%，連續第二個交易日走跌。美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰今天受訪時，駁斥外界對於科技巨頭在人工智慧（AI）高額支出的疑慮，稱AI支出是「正確賭注」，超微今天股價狂噴9%。

道瓊指數上漲326.86點，或0.68%，收48,254.82點。

那斯達克指數下跌61.844點，或0.26%，收23,406.457點。

標普500指數上漲4.31點，或0.06%，收6,850.92 點。

費城半導體指數上漲102.43點，或1.47%，收7,082.13點。

投資人正密切關注眾議院即將進行的臨時支出法案表決，該法案可望結束創下歷史最長、已持續43天的美國政府關門。眾議院多數黨領袖史卡利塞 (Steve Scalise) 表示，投票時間為美東時間晚間7點 (台灣時間週四上午8時)，預料最快本週末政府可望重新開門。

超微於美國舉行財務分析師大會（Financial Analyst Day），蘇姿丰揭示AI與高效能運算（HPC）新藍圖，宣示公司正邁入「由AI加速驅動的全新成長時代」。蘇姿丰對人工智慧市場樂觀，預估AI資料中心市場的規模在2030年有望突破1兆美元，她還看好超微的銷售加速增長，未來三至五年，公司整體營收可望以35％的年均增幅快速成長。此外，蘇姿丰今天接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時，駁斥外界對於科技巨頭在人工智慧高額支出的疑慮，表示：「我不認為這是豪賭。我認為這是正確的賭注。」超微今天股價狂噴9%。