累計前三季營收3.3億元，毛利率維持42％，稅後淨利2176萬元，年增30％，每股盈餘1.39元。偉康科技表示，隨著核心產品線的深化與授權、訂閱模式並行，營收結構與獲利品質持續優化，展現長期穩健的成長韌性；董事會亦通過擬買回300張庫藏股轉讓予員工，讓團隊共享經營成果，展現對核心人才的長期承諾。

偉康科技聚焦「智慧資安」與「智能決策」雙引擎策略，在智慧資安領域持續屢獲肯定外，今年智能決策領域雙料奪獎，Nous智能洞察平台與Nous AI數據治理平台獲第34屆台灣精品獎，展現產品創新與AI研發的實力。Nous智能洞察平台連續兩年獲獎，為唯一獲選的顧客數據平台，領先智慧行銷應用；Nous AI 數據治理平台首次奪獎，展現偉康在數據治理與AI賦能決策的深厚技術能量。

Nous智能洞察平台以「AI精準行銷」為核心，平台結合AI智能貼標與預測模型，協助行銷人員設計個人化互動流程，提升轉換率與營運效益。平台符合資安與隱私規範，已導入多家國際級金融機構，協助企業建構數據驅動的精準行銷決策。

今年首次獲獎的Nous AI數據治理平台，主打資料的「可視、可控、可信」，平台搭配AI智能助理，透過自然語言查詢，縮短30％開發部署時程。結合資料血緣追蹤、自動化版本管理與權限控管，協助企業從資料整合、分析到決策，奠定數位轉型的基石。

總經理陳怡良表示，Nous智能洞察平台、Nous AI數據治理平台融合AI技術與資安治理思維，讓企業在數據應用上靈活、安全又高效。偉康連續獲得台灣精品獎的肯定，印證台灣軟體創新能量已和國際接軌。