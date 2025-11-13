遭大陸揚言抓捕的民進黨立委沈伯洋赴德國，將以台灣立委身分在德國國會作證。副總統蕭美琴今天表示，這展現了即使台灣的國際處境艱難，仍一棒接一棒，走向世界的決心。我們會大聲捍衛民主自由，讓世界聽見台灣的聲音。
大陸日前透過央視揚言對沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指稱，自己已經飛了16個小時到德國，將以台灣立委身分在德國國會作證。
蕭美琴今天轉貼沈伯洋的發文並表示，沈伯洋委員昨日在德國聯邦議院，不畏中國威脅，以台灣立法委員的身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。展現了即使台灣的國際處境艱難，仍一棒接一棒，走向世界的決心。
她強調，台灣人正直、勇敢，願意為世界貢獻良善的力量，我們不會退縮、不會沉默。我們會大聲捍衛民主自由，讓世界聽見台灣的聲音，相信也將會有更多國際夥伴，於正道上與台灣並肩同行。
文末，蕭美琴也以英文寫下「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down.(這裡是台灣，這裡是自由，我們絕不退縮。）
