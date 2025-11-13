民進黨立委沈伯洋被重慶公安局以涉《分裂國家罪》立案，可能發出全球性的紅色通緝令，多名綠委發起「我們都是沈伯洋」活動聲援，總統賴清德還向立法院長韓國瑜喊話，「站出來維護國會尊嚴」。對此，國民黨立委徐巧芯忍不住開嗆賴清德是巨嬰，「最強菜農」林佳新則給民進黨建議，酸賴應求助「史上關係最好」的日美盟友，較能振奮人心。

針對被點名挺沈伯洋，韓國瑜昨回嗆賴清德「自己生病卻要別人吃藥」。徐巧芯今（13）日也臉書發文嗆，「賴清德總統可不可以自己Lion up，不要什麼事都牽拖隔壁老韓？」她指出沈伯洋被對岸通緝，起因是台獨立場，和韓國瑜一點關係都沒有，「難道是韓國瑜叫沈伯洋主張台獨嗎？主張台獨的是貴黨，騙票的時候什麼都敢講，出事了就轉嫁給別人，到底誰是民進黨主席？」

徐巧芯進一步提到，賴清德自己是總統，軍警情治一把抓，要保護沈伯洋，就只有他有能力，不解韓國瑜要怎麼保護沈伯洋，「派出兩棚鋼鐵韓粉，去當沈伯洋御林軍嗎？」

徐巧芯直言，賴清德這種巨嬰發言，根本一而再，再而三，自己都不會不好意思，接著回顧早先國會改革、今年中央政府總預算爭議，都是民進黨、行政院昨是今非，「賴清德自己就是始作俑者，但開口閉口都是韓國瑜要管，韓國瑜要協調，韓國瑜要怎樣怎樣」，她痛批如果賴清德什麼都要韓國瑜，乾脆也把總統讓給韓國瑜做。

另外，林佳新今也在臉書發文，針對賴清德要韓國瑜聲援沈伯洋一事評論。他認為與其蒼白無力的聲援，不如請「史上最好台美關係」、「史上最好台日關係」的民進黨政府，直接要求美國和日本對中共中央高層下達「逮捕令」，以表明堅定支持「青鳥們的立場」，他想這比韓國瑜來聲援，還更振奮人心。