沈伯洋遭陸通緝哭哭！吳思瑤瞎點名韓國瑜表態 謝寒冰怒嗆怎麼好意思：黑熊部隊不是什麼都不怕？

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，當中引用專家觀點，稱可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。而在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」，對此，資深媒體人謝寒冰嗆問賴清德，民進黨每天想盡辦法羞辱韓國瑜，現在出事又要韓出面表態，「好意思嗎你賴清德？有種自己上」。

賴清德今天下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。他並稱，非常期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。

針對賴清德呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，謝寒冰今天在政論節目《新聞大白話》直言，現在的總統是賴而非韓，賴應表態、向大陸嚴厲譴責，甚至反過來對大陸某些發表對台不當言行者實施制裁。他並反問，這件事到底關韓國瑜什麼事？民進黨每天想盡辦法羞辱韓，一有事就全部推到韓頭上，他們難道都忘記了？現在出事了又要韓出面表態，「連個做人的基本擔當都沒有，好意思嗎你賴清德？有種自己上」。