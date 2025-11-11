第79屆工業節慶祝大會 賴清德出席活動最新

針對大陸《央視》發布有關民進黨立法委員沈伯洋政治立場及言論的報導，並揚言採取行動，且引用大陸學者稱可利用國際刑警組織在全球範圍內進行抓捕；總統賴清德今（11日）接受媒體聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並說，非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由。

賴清德今日下午出席工業節慶祝大會前接受訪問時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，又何況沈伯洋委員是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。

賴清德續指，非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

另外，賴清德也呼籲中國，應該要展現大國風範，這種跨國追捕自由人士是不會為國際社會所接受的，不僅僅對兩岸的和平發展沒有益處，同時呢也會把台灣人民越推越遠。