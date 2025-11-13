【全程字幕】沈伯洋被抓"青鳥全跑光了"! 吳子嘉噴"全是廢物"笑死人! 對比韓國瑜談話 網狂讚"更像總統"!!

大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝，總統賴清德則點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，大陸選擇沈有特定的目的，並痛批賴只會拉韓國瑜出來，更酸爆「青鳥都不見了」，一個都沒出來。

面對沈伯洋遭中共通緝，吳子嘉昨（12）日在網路節目《董事長開講》中表示，這是新的戰爭開始，並提及過去中共曾點名劉寶傑、黃世聰、王定宇，甚至賴清德也被點名要制裁，但這次是動手要抓沈是大事。吳子嘉認為，若在大陸地方省台播放(點名沈伯洋）還有些緩衝的空間，但已經在央視播放，就非常嚴重。

吳子嘉表示，他不贊成也不支持大陸通緝沈伯洋，因這叫長臂管轄權，也不認為大陸有力量通緝沈，但這代表這是大陸既定的政治議程計畫，北京當局打壓台灣會一直往前走。吳子嘉也認為，大陸特別挑沈伯洋有重要原因，是認定沈拿美國人的錢搞黑熊部隊，有武力暴動的可能性，並藉此修理美國。

另外，針對賴清德喊話韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」，吳子嘉大酸賴一點作為都沒有、沒說要保護沈，還要把韓國瑜拉出來，連反打、抗議的能力都沒有還想搞台灣獨立建國？他更酸爆青鳥一個都沒有出來，都不見了，都成了孬種，質疑柯建銘、曹興誠也都不敢出來公開抗議。