民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，引發外界熱議，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，引發外界討論與批評。對此，前立委郭正亮認為，賴清德的目的是要藉機進行政治鬥爭，在接下來，賴可能就會說國民黨都不支持，「後面有話術」。

賴清德11日下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。他並稱，非常期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。

郭正亮11日在中天政論節目《頭條開講》表示，賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋不是怕了，而是要藉機進行政治鬥爭，接下來賴可能就會說國民黨都不支持，「後面有話術的啦」。

至於沈伯洋，郭正亮認為，沈現在的問題，是大陸會對其進行起訴、缺席審判，最後做出判決，之後向國際刑警組織發布通緝，不過，如果沈是被依《反分裂國家法》起訴和判刑，很多國家會認定沈是政治犯而不進行引渡。但如果沈伯洋被控其他刑事罪名，情況就會比較嚴重，因為這就會牽扯到一般國際刑事合作中，國與國之間相互幫忙的問題，因此郭正亮直言，所以還是要看真正判刑的是什麼罪。