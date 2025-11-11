大陸重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，《央視》更引用大陸法學教授稱，可利用國際刑警組織發出「紅色通緝令」，在全球對沈伯洋進行抓捕。賴清德總統11日點名立法院長韓國瑜，應率領跨黨派立委聲援沈伯洋，對此，民眾黨主席黃國昌回應，上周行政院長卓榮泰稱「中共談的是空話」，賴清德一周後又要韓聲援沈，這是卓榮泰誤判情勢，還是賴清德搞不清狀況？

針對大陸法學教授稱可用國際刑警組織，對沈伯洋發「紅色通緝令」進行抓捕，而賴清德今點名韓國瑜應率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天民進黨沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨任何人」？黃國昌表示，中共當然無權恣意對我國任何一位國民進行通緝或抓捕，然而面對此等嚴肅的議題，民進黨所展現出來的輕率態度卻令人不敢恭維。

黃國昌提及，卓榮泰上周二（4日）在答詢沈伯洋時，說「中共談的是空話」，一周後賴清德卻期待韓國瑜聲援沈伯洋，所以是卓榮泰誤判情勢、還是賴清德搞不清楚狀況？

黃國昌指出，民進黨成天把「抗中保台」掛在嘴上，但當面對中共發動法律戰時，卻只剩下情勒在野黨一招，拿不出具體解決辦法，「如果連執政黨立委都如此倉皇失措，倘若一般人民遇到類似情況，如何期待政府會提供什麼有建設性的幫助？」