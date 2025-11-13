國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖受難者秋祭，但現場追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞表示，鄭麗文的就職演說讓大家一片掌聲，不過同樣身為在野黨立場，他不希望鄭「開高走低」，並提醒鄭近期新官上任的「三把火」，包含「我是中國人」、「普丁不是獨裁者」、以及出席秋季追思爭議，已開始燒到自己。

針對鄭麗文近日平平惹議，陳宥丞認為，鄭麗文的角色為什麼這麼衝？後面代表什麼？他覺得是否鄭個人還沒有把名嘴角色設定轉換成主席？

陳宥丞指出，選舉的時候，名嘴要對外有戰力，對內要展現對國民黨信心凝聚力。但現在鄭是主席，身分要轉換過來，並應做出調整。他說，鄭近期的「新官上任三把火」，已開始「燒」到鄭自己。

陳宥丞說明，鄭麗文的第一把火是「我是中國人的言論」，已讓年輕朋友頗有微詞；第二把火是稱「普丁不是獨裁者」，已經送民進黨一顆大球；第三就是出席秋祭追思，「這叫親痛仇快」，他站在在野黨和2028年要下架民進黨的立場，不希望這三把火繼續延燒。

他強調，鄭麗文的就職演說讓大家一片掌聲，他不希望鄭麗文因為這三把火而「開高走低」，他從在野黨的角度，必須提出提醒。