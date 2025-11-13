傳美要台投資最高5千億美元 張啓楷噴：談判談太久了！ @ChinaTimes ​

美媒報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台目標月底前與美敲定協定；但行政院發言人李慧芝13日稱，我方談判團隊以「台灣模式」與美洽談供應鏈合作，跟日韓投資模式並不相同。民眾黨團副總召張啓楷表示，稍早質詢經濟部次長何晉滄，對方也承認金額在此範圍，也就是行政院副院長鄭麗君說的「台灣模式」。但經濟部駁斥張啟楷說法，說質詢談到的是兩件事，被混為一談，兜在一起，日韓對美投資金額是政府出面把民間企業涵蓋在裡面，但我國並非如此，外界不宜誤會。

根據美媒Politico報導，面對台美關稅談判，美要求台灣投資承諾金額，介於南韓的3500億美元至日本5500億美元之間。張啓楷13日回應，自己稍早質詢曾參與台美談判的何晉滄，對方承認「金額是在這裡面」，確切金額還在爭取當中，但這就是所謂「台灣模式」，要把台灣半導體產業在美國做類似竹科的投資。

張啓楷提及，投資金額要盡量壓低，美國先前要南韓直接投資3500億，南韓認為無法這麼做，因此後來爭取其中1500億美元投資美國造船產業，同時美方也願協助韓國建造自家核潛艦，因此台灣必須進一步好好爭取。

張啓楷也擔憂，若對美投資就是所謂「台灣模式」，我國「護國神山」是否會變成「半屏山」，甚至整個半導體產業的山群移到美國後，我方會流失多少人才與投資金額？甚至先進技術是否外移美國，整個產業會不會空洞化？這是台灣現在要特別注意的問題。

張啓楷說，談判已經太久，不能再拖了，現在傳統產業因為「20＋N」而放無薪假，甚至很多企業都已經倒掉，台灣一定要加快速度，爭取讓疊加稅率下降，同時也不要讓先進技術全部移太多到美國。

經濟部表示，委員問到台美關稅談判，次長何晉滄回應是如有進一步消息，經貿談判辦公室會說明。至於問到產業園區投資的台灣模式，何回應是有企業自主投資跟政府信保兩個方式，但這金額與台美關稅談判金額不同，該部強調是兩件事。