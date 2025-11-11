經濟部因應美國對等關稅帶來產業衝擊，推出相關產業支持措施，並舉辦5場「出口供應鏈支持措施聯合說明會」，首場次今（11）日於高雄舉辦，將對受影響產業，推出包含金融協助、研發補助、出口拓銷、就業安定等四大面向支持措施，同時強調會繼續進行關稅談判，讓產業度過危機。

說明會中，經濟部產業發展署副署長鄒宇新致詞表示，自美國總統川普對各國推出對等關稅以來，政府積極派出代表團談判，目前已由原訂的32％暫時降至20％，但仍對各行各業造成一定衝擊。

經濟部因應美國對等關稅帶來產業衝擊，舉辦5場「出口供應鏈支持措施聯合說明會」，首場次今（11）日於高雄登場，產業發展署副署長鄒宇新說明，支持措施包含金融協助、研發補助、出口拓銷、就業安定等四大面向。（任義宇攝）

鄒宇新說明，政府針對受影響產業，推出930億元的韌性特別預算，分為金融協助、研發補助、出口拓銷、就業安定四大面向，協助產業分散市場風險、提升產品價值，其中特別重視中南部中小企業與傳統產業轉型升級，提升產品價值同時，並擴大市場分散風險。

此外，鄒宇新說政策鼓勵業者，在轉型中多採購國產設備，帶動本土供應鏈，也因應中小企業在轉型過程中常面臨資訊不足狀況，因此特別成立「產業輔導團」，走入企業提供輔導並媒合資源。

對於後續關稅狀況，鄒宇新強調政府會持續派遣代表團與美國談判，爭取與鄰近的日本、韓國相同的15％對等關稅待遇且不疊加，另外包含232條款產品清單，能獲得最惠國待遇，會持續朝此目標努力。

鄒宇新透露，相關支持措施自今年8月7日開跑至今受理狀況踴躍，為能實際讓產業能充分了解政府支持措施，在今日高雄場過後，尚有台南、台中、台北、宜蘭等場次，能藉由說明會面對面溝通，政府將依資源分配持續檢討，盼能協助大多數產業度過難關。