鳳凰颱風攜超豪大雨！蘇澳新站月台險遭淹沒 猶如神隱少女「海上列車」

受到鳳凰颱風與東北季風共同作用的影響，宜蘭地區局部地區出現了極其嚴重的豪雨情況，中央氣象署稍早時間也針對蘇澳以及南澳發佈了CBS細胞廣播。臺灣鐵路公司表示，由於持續不斷的強烈降雨影響，瑞芳到猴硐之間，以及蘇澳新到永樂之間的鐵軌路線都發生了淹水情況，東部幹線樹林到花蓮之間的對號列車從今天晚上6點30分開始停止行駛。

蘇澳新站內部，水淹過月台，導致月台看起來就像消失一般，鐵路工程車猶如神隱少女的海上列車般停在那邊。（民眾提供）

而在深夜，蘇澳新車站內部的景象也被公開，積水已經快越過了月台的高度，車站內的月台在深夜裡彷彿魔術般地消失，讓民眾驚呼，簡直就像是神隱少女電影裡面的海上列車一樣，鐵軌完全浸泡在水中，旁邊的鐵路工程車就像是在水上行駛一般地停靠在一旁。

臺灣鐵路公司指出，受到宜蘭地區持續不斷的強烈降雨影響，臺鐵瑞芳到猴硐之間，以及蘇澳新到永樂之間的鐵軌路線都發生了淹水的情況，為了確保列車行駛的安全，已經進行了行車運轉的調整。

關於今天到24時之前，全線列車的行駛狀況，臺灣鐵路公司說明，目前東部幹線臺東到花蓮之間的對號列車正常行駛，逆行方面，自439次列車（花蓮站19:03發車）起，花蓮到樹林之間停駛；順行方面，自438次列車（樹林站18:13發車）起，樹林到花蓮之間停駛；另外，438次列車樹林到臺東全區間也停止行駛。

七堵到冬山之間，以及花蓮到永樂之間的區間車，因為鐵軌路線淹水而機動行駛；宜蘭線的列車自4913次列車（瑞芳到八斗子，瑞芳站10:13發車）之後，採取預防性的停駛；平溪線的公路接駁暫停一天，其他路線的列車維持正常的行駛。