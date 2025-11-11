泰國的刺青比賽女選手在台上熱舞，因沒穿內褲私密處大走光，引發社會譁然，女子最終出面道歉。（翻攝Thaiger）

泰國一位年輕女性，於本月8日參與了一場備受全球矚目刺青藝術競賽，當時她身著開衩極高的黑色性感連衣裙，在舞台上熱情起舞時，由於未穿著內褲，造成了私密部位的暴露。相關影像立即在網路空間中迅速傳播，引發了眾多網路使用者的強烈批評，甚至有人要求相關政府機關採取行動，目前該名女子已經公開致歉。

泰國的刺青比賽女選手在台上熱舞，因沒穿內褲私密處大走光，引發社會譁然，女子最終出面道歉。（翻攝Thaiger）

根據Thaiger的報導，這項身體藝術競賽已經舉辦至第三屆，今年的賽事在7日與8日這兩天舉行。這名女子在評審以及觀眾的面前展現熱舞，並贏得了名次，獲得了2000泰銖的獎金。然而，當時女子身上所穿的性感連身裙未能妥善地遮蔽她的下半身，再加上她當時並未穿著內衣褲，導致私密部位完全暴露。

相關影像曝光之後，有人譴責其他參與者以及活動主辦方當時並未立即介入處理，甚至還將影片上傳至社群媒體平台。也有許多網路使用者直呼「這根本不是身體藝術競賽」、「她至少應該稍微遮掩一下」、「穿著丁字褲也能夠展示身體藝術啊」。更有人呼籲政府相關部門採取行動，部分人士要求對這名女子與主辦單位追究責任，另有人則呼籲取消明年的活動。

面對如排山倒海而來的批評聲浪，這名女子出面公開道歉並解釋，她原本有做遮蓋私密部位的相關事前準備，但可能在表演之前脫落，並且在賽事前飲用了大量的酒精飲品，導致行為舉止顯得魯莽。她對此感到非常抱歉，同時也替主辦方說話，強調主辦單位與她的個人行為無關。截至目前為止，主辦單位尚未針對這起事件發表任何聲明。