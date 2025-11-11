受到鳳凰颱風逐漸逼近臺灣的影響，宜蘭地區今天（11日）遭遇了極為嚴重的超大豪雨侵襲，各地災情頻傳。其中，南方澳華山路一帶於下午時分傳出發生土石流災害，大量的泥漿與石塊如同瀑布般傾瀉而下，瞬間淹沒了道路，附近的民宅也湧入了大量的黃色泥水，景象令人感到十分驚恐。

翻攝臉書蘇澳大小事

蘇澳鎮長李明哲指出，目前山坡上的土石仍然持續不斷地滑落，並且堵塞了排水溝渠，導致許多住戶家中出現淹水的情況。鎮公所已經緊急調派相關的工程機具前往現場進行搶修工作，希望能盡快清除堆積的土石，以減少積水和災害所造成的損失。

除了南方澳之外，受到鳳凰颱風外圍環流以及東北季風的共同影響，宜蘭、花蓮、臺東等地區都出現了強烈的降雨。在花蓮，馬太鞍溪今天也因為溪水暴漲而沖走了汽車，甚至有警車也因為陷入泥濘中而動彈不得，這顯示了這次豪雨的威力非常驚人。

根據中央氣象署所發布的資訊顯示，鳳凰颱風的路徑稍微向西偏移，並且略微往南修正，預估登陸的時間將會延後到明天（12日）的傍晚至晚上，而暴風圈接觸陸地的時間則可能從明天清晨開始。

氣象署稍早之前也發布了豪雨特報，提醒宜蘭縣地區會有局部性的超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島會有局部性的豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、臺東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島以及蘭嶼會有局部性的大雨或豪雨，台北地區以及台中、南投、高雄山區有局部性大雨發生的機率，提醒山區民眾務必嚴加防範坍方、落石、土石流以及山洪爆發，低窪地區的民眾則要小心防範積水和淹水。

與此同時，氣象署也發布了陸上強風特報，從今天下午到明天晚上，桃園、苗栗、台中、高雄、屏東等地可能會出現平均風力達到9級以上、陣風達到11級以上的強風（橙色燈號），宜蘭、新北、台北等地則為黃色燈號，提醒民眾務必加強做好防颱的措施，盡量避免外出和開車，以確保自身安全。