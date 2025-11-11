中央氣象署今（11）日下午4時發布鳳凰颱風最新風雨預報，總共有10縣市預估達到停班停課標準，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、澎湖縣海濱鄉鎮達風力標準；台東縣山區則因預測雨量達200至340毫米，同樣達到停班停課標準。

根據氣象署今下午1點最新風雨預報，共有10地區預估達到停班課標準，明（12）日凌晨6時至中午12時風力達標的地區為台中市濱海鄉鎮9~10級陣風、彰化縣濱海鄉鎮9~10級陣風、雲林縣濱海鄉鎮9～10級陣風、嘉義縣濱海鄉鎮9～10級陣風、台南縣濱海鄉鎮8~9轉9～10級陣風、高雄縣濱海鄉鎮8～9轉9～10級陣風、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島8～9轉9～10級陣風、連江縣9～10級陣風，澎湖縣10~11級陣風。

氣象署預測明日風力變化。（圖／翻攝自氣象署）

雨量部分，11日20時到12日20時，台東縣山區因預測雨量達200至340毫米，達停班停課標準。

氣象署預估明日降雨趨勢。（圖／翻攝自氣象署）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，如平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米，且已致災或有致災之虞，即達停班停課標準，但實際是否停班停課，仍須由各縣市政府自行宣布。