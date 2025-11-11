鳳凰颱風暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，強度雖有所減弱，但仍會為台灣帶來明顯風雨。氣象粉專表示，鳳凰預估明天傍晚左右在台南至屏東間登陸，目前Google AI預測顯示，登陸地點可能位於屏東。明下午起南部風雨將逐步增強，北部、東部則有兩波明顯風雨，除了今天外，周四凌晨到清晨風雨會再起。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰強度在過去3小時略為減弱，轉為輕度颱風，隨著北上靠近台灣的過程中，將因所處的環境變差，繼續緩步減弱，暴風圈也會再縮小。

粉專指出，鳳凰預計明天（12日）傍晚左右於台南至屏東間登陸，但若偏東幅度大，登陸點可能會調整到高雄、屏東間，並在深夜於花蓮、台東之間出海，隨後加速往東北離開。目前Google AI則預估，鳳凰颱風將從屏東登陸。

粉專指出，隨著颱風位置變化，各地風雨時間也會不同，北部、東部今天（11日）風雨明顯，明天（12日）因風向與地形關係，風雨會短暫緩和，但周四（13日）凌晨到清晨，風雨會再起。

中南部方面，粉專表示，中部地區風雨最明顯時刻，預估會在明天傍晚至周四凌晨，如果登陸位置偏南，會是間歇陣雨及陣雨；南部風雨最明顯時刻將落在明天下午至周四凌晨。