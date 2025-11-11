水利局今天上午在仁武區曹公新圳辦理重點清疏作業，以提前強化排水系統通洪能力，降低淹水風險，範圍包含鳥松區夢裡橋至仁勇橋段以及仁雄橋至澄觀橋段。（高市府水利局提供）

鳳凰颱風襲台，高雄市長陳其邁今（11）日受訪時提到，目前已加緊整備防颱作業，預防性撤離山區孕婦、病患等59位民眾，雖然鳳凰轉為輕颱，但提醒民眾切勿掉以輕心。至於大眾所關心的颱風假，明天放假機率有多高？陳其邁笑說，要看下午2點防颱準備會議後再來判斷。

陳其邁指出，鳳凰颱風已經從中度颱風降為輕度颱風，但是還是不能掉以輕心，以中央氣象署最新預報資料顯示，暴風圈恐接觸到高雄市區，預估登陸地點也會在高屏附近，相較原來預測有往南修正，提醒民眾落實相關防颱準備。

陳其邁表示，預估平均風力大概是4到5級，最強陣風大概6到7級左右，山區目前為止農業部水保署並未發布土石流警戒公告，但高市府已預防性撤離包括孕婦、病患等59位，並將隨時根據農業部發布的土石流警戒公告以做疏散調整。

陳其邁說，颱風應該是在今天凌晨到明天清晨，風力也會逐漸的加強，今天下午高市府會正式召開防颱的準備會議，而水利局曹公新圳的清淤，或者是相關水閘門及抽水馬達等防護措施也都提高警戒，務必讓整個颱風過境期間，除了減少風力影響之外，也會加強監測整個高雄所屬河川流域積淹水狀況。

至於明天放假機率高嗎？陳其邁強調，下午2點召開防颱準備會議後，再來做判斷。

水利局今天上午在仁武區曹公新圳辦理重點清疏作業，以提前強化排水系統通洪能力，降低淹水風險，範圍包含鳥松區夢裡橋至仁勇橋段以及仁雄橋至澄觀橋段，針對渠內淤泥、雜草及漂流物清除，確保水流暢通。水利局表示，透過颱風前的預先清疏作業，可有效提升排洪斷面、減少堵塞情形，維護沿線社區居民生命財產安全。