鳳凰颱風恐直撲台灣，10日傍晚颱風海警發布後，玉山國家公園旋即公告全面禁止入園，並聯繫入山81隊、 286名山友下撤，昨晚還有2隊4人留宿排雲山莊，11日一早全數下山。玉山國家公園管理處表示，排雲山莊僅雲豹登山隊2名值班人員留守。
玉管處提醒，如非必要，勿於颱風期間入山活動，而颱風警報發布，公告禁止入園期間，原已核發之入園許可證，依規定公告該期間許可證失效；欲再進入玉山園區登山須重新申請；颱風警報解除後，視災害復原情形，另公告恢復入園活動日期。
