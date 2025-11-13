金門海域今（13）日上午隨即出現緊張局面。中國大陸4艘海警船編隊航入金門南方水域，海巡署雷達全程掌握。（圖／簡銘柱翻攝）

鳳凰颱風海警昨晚才剛解除，金門海域今（13）日上午隨即出現緊張局面。大陸4艘海警船編隊航入金門南方水域，海巡署雷達全程掌握，立即調派4艘巡防艇前推採取「近迫監控」、「併航驅離」作為，雙方船隻在海上對峙，過程中我方透過無線電以中、英文廣播，要求對方轉向離開。在全程嚴密監控下，陸方船隻於上午11時許航離我限制水域。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日上午7時許，率先偵獲關閉AIS（船舶自動識別系統）的大陸海警船隻，動向可疑，隨即提高警覺並調度巡防艇完成前推部署。至9時，大陸海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，自烈嶼（小金門）南方現身，並以縱隊隊形向東航行，明顯進入我方水域。

我方待命的4艘巡防艇立即出動，以優勢兵力與大陸海警船實施併航，強勢阻斷其深入航路，並持續以無線電廣播宣示主權，要求對方航離。雙方船艇在金門南方水域上演追逐與反制，現場情勢一度緊繃。最終在歷時約2小時的周旋後，大陸海警船隊在我方嚴密監控下，駛出金門限制水域。

據了解，此次是大陸海警船時隔一個多月後，再次進入金門水域。海巡署研判，陸方可能藉由這種「間歇性、變換頻率」的侵擾模式，測試我方在不同天候與時段下的應變及監偵能力，意圖試探我方底線。

海巡署強調，金馬澎分署及第十二巡防區均維持全天候24小時不間斷的高強度監偵與部署，無論日夜或海象狀況如何，均能即時反應，嚴密掌握周遭海域動態，並以堅定的執法立場，捍衛國家主權與安全。