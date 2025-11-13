一輛自小客車駕駛疑似精神不濟，完全未注意前方已有三輛汽車在停等紅燈，竟直接猛力追撞，導致前車如骨牌般連續推撞，更造成其中一輛被撞的車輛當場側翻，還波及路邊兩台無辜機車。（圖／簡銘柱翻攝）

台北市松山區八德路四段今（13）日下午發生一起嚴重連環車禍！一輛自小客車駕駛疑似精神不濟，完全未注意前方已有三輛汽車在停等紅燈，竟直接猛力追撞，導致前車如骨牌般連續推撞，更造成其中一輛被撞的車輛當場側翻，還波及路邊兩台無辜機車，現場零件四散、一片狼藉，驚險畫面曝光令人怵目驚心。

警方表示，這起事故發生在今13日下午1時40分許，八德路四段559號前，當時有三輛車正於東往西內側車道停等紅燈，突遭後方肇事車輛從第三車道直接追撞，由於撞擊力道猛烈，肇事車車頭幾乎全毀，一輛車更在強大推力下失控翻覆，車身多處凹陷，場面相當嚇人。

警消獲報後趕抵現場，緊急將4名駕駛送醫救治，所幸經檢查後4人均僅受輕傷，包括胸部撞傷、頭部手部撞傷及頸部挫傷等，並無生命危險。警方對4名駕駛實施酒測，數值均為0，已排除酒駕可能。

初步調查指出，肇事車駕駛疑似因精神不濟、未注意車前狀況，是導致這起事故的主因。確切的肇事責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。由於事故造成人員受傷，警方已依交通事故規定處理，並迅速排除現場狀況，恢復交通順暢。