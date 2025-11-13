新北市三峽區今（13）日凌晨發生一起驚悚車禍，一名25歲陳姓男子駕駛自小客車，行經佳興路、佳福路口欲左轉時，與對向一輛直行的19歲郭姓男子騎乘的普通重機發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致郭男人車噴飛。（圖／簡銘柱翻攝）

新北市三峽區今（13）日凌晨發生一起驚悚車禍，一名25歲陳姓男子駕駛自小客車，行經佳興路、佳福路口欲左轉時，與對向一輛直行的19歲郭姓男子騎乘的普通重機發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致郭男人車噴飛。（圖／簡銘柱翻攝）

新北市三峽區今（13）日凌晨發生一起驚悚車禍，一名25歲陳姓男子駕駛自小客車，行經佳興路、佳福路口欲左轉時，與對向一輛直行的19歲郭姓男子騎乘的普通重機發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致郭男人車噴飛。（圖／簡銘柱翻攝）

新北市三峽區今（13）日凌晨發生一起驚悚車禍，一名25歲陳姓男子駕駛自小客車，行經佳興路、佳福路口欲左轉時，與對向一輛直行的19歲郭姓男子騎乘的普通重機發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致郭男人車噴飛，當場摔落路旁邊坡，四肢多處擦挫傷，所幸意識清楚，經送醫救治後已無大礙。

這起事故發生在凌晨1時24分，夜深人靜的路口因一聲巨響劃破寧靜。據了解，陳男當時沿佳興路行駛，在事故路口準備左轉佳福路；對向的郭男則騎乘機車直行而來，兩車在路口中央發生碰撞，機車當場被撞倒，郭男也隨之滾落邊坡，四肢擦挫傷，經送亞東醫院救治後已無大礙。

警方獲報後趕抵現場，三峽分局交通分隊立即進行現場測繪蒐證，橫溪派出所則協助交通疏導與管制，以維持現場秩序。警方調閱路口監視器，還原事發經過，以釐清究竟是轉彎車未禮讓直行車，抑或有其他肇事因素。

經對陳男實施酒測，其酒測值為0，初步排除酒駕情事；至於受傷的郭男，因隨即被送往醫院，尚待院方進行抽血檢測。警方在現場並未發現任何違禁品，詳細的肇事原因與責任歸屬，仍待警方進一步調查分析後方能確定。