一名林姓駕駛在暴雨中遭遇車輛突然熄火，受困於路橋頂點動彈不得，正值下班車流高峰，後方車輛大排長龍、喇叭聲四起，場面一度陷入混亂，駕駛急得滿頭大汗。（圖／簡銘柱翻攝）

昨12日晚間，桃園市桃鶯路橋上演一場「路橋驚魂」，一名林姓駕駛在暴雨中遭遇車輛突然熄火，受困於路橋頂點動彈不得，正值下班車流高峰，後方車輛大排長龍、喇叭聲四起，場面一度陷入混亂，駕駛急得滿頭大汗。幸虧武陵派出所三名警員及時出現，在滂沱大雨中指揮交通、合力推車，最終化解這場交通危機。

據了解，昨晚7時許，武陵派出所警員李正珉、陳婕苡及林冠妤執行巡邏勤務時，發現桃鶯路橋往春日路方向出現異常壅堵，上前查看發現林姓男子的轎車竟卡在路橋最高點。當時正值天雨路滑的交通尖峰時刻，拋錨車輛後方已積壓近百公尺車陣，駕駛焦急地站在車旁束手無策。

警方當機立斷，立即以巡邏車作為安全屏障，實施臨時交通管制，同時疏導後方車輛改道。在確保安全無虞後，三名警員冒雨指揮林姓駕駛緩緩倒車，最後合力將車輛推至路旁安全區域，全程僅花費15分鐘便恢復交通順暢。

警方提醒用路人，雨季來臨前應做好車輛基本檢查，特別是電瓶、供油系統及輪胎狀況，避免類似驚險場面再度上演。