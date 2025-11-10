鳳凰颱風逼近海巡人員呼籲遠離海邊。（海巡署北部分署提供／呂筱蟬桃園傳真）

鳳凰逼近，受颱風外圍環流影響，北部沿海風浪明顯增強，浪高持續攀升。海巡署北部分署呼籲民眾提高警覺，先期做好防颱準備；此外，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以免發生危險。

北部分署指出，颱風期間沿岸易出現長浪、強陣風及海水倒灌等危險情況，漁船及遊艇應儘速返港避風並加強繫固，沿岸設施、招牌、門窗及戶外鬆動物品應立即加固，減少因強風造成的危害；若地方政府發布公告警戒區，民眾擅自進入或逗留，將依《災害防救法》逕行開立舉發單，並函送地方政府裁罰新台幣5萬元以上至25萬元以下罰鍰。

北部分署強調，颱風來襲時請遵循政府發布之防災指引，遠離海邊及低窪地區，共同守護生命財產安全。提醒民眾可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全。若於港口或岸際發生危安情事，可撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將第一時間投入救援，把握黃金搶救時機。