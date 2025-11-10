11月10日23:40鳳凰颱風警報記者會（CWA氣象署）

中央氣象署持續發布海上颱風警報，鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及臺灣海峽將構成威脅，氣象署指出，颱風路徑有比之前稍微偏東，登陸地點也有所改變，若預報行徑方向沒變，最快明（11）日凌晨至上午發布陸警。

10日23時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約440公里之處，以每小時14公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風。七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。

氣象預報科科長林秉煜指出，鳳凰颱風近中心最大風速，從每秒38公尺降為每秒35公尺，後續北上途中不排除還會減弱，周三颱風從台灣近海往台灣南部陸地接近，路徑有比之前稍微偏東，原本可能從台南登陸，可能變成從高屏一帶登陸，若颱風預報行徑方向沒變，最快明天凌晨至上午發布陸警。

風力預報趨勢。（氣象署）

明天清晨到下午風力預測，中部以北平地平均風力為6級至9級，明天中午過後，西半部彰化以北沿海地區，平均風力可達7級或陣風10級。降雨方面，未來24小時大台北山區、宜蘭、花蓮、台東有大豪雨發生，宜蘭山區則有超大豪雨，西半部山區則有大雨的情形。

12小時定量降水預報。（氣象署）

今夜至明天早上，東半部雨勢明顯，明天晚上東半部雨勢雖緩和，但仍有豪雨等級，周三颱風接近後，南部雨勢才會變得明顯。