民進黨2026高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委把握衝刺階段，各自出招，邱議瑩13日以「安居高雄」為題，舉辦第4場政見發表會；賴瑞隆則到巡守隊當志工，協助清理環境；許智傑將於下午前往黨中央登記初選；林岱樺則在風災後關心高雄防汛作業，並派幕僚團隊北上代為完成初選登記程序。

邱議瑩13日以「安居高雄」為題，舉行第4場政見發表會，內容包括在交通路網規畫六環六線、輕軌車廂增購、推動可負擔式住宅、提出公園綠地三計畫、續推產業淨零大聯盟、擴大檢討都市計畫、提高汙水接管的接管率及接通率等，盼能以端出好的政策牛肉，吸引民眾支持。

賴瑞隆在颱風過後換上巡守隊志工背心，前往三民區灣勝里，與巡守隊一同清理家園，清掃落葉及清除積水容器，快速恢復市容景觀。賴瑞隆表示，他在巡檢過程中，除體會巡守隊日常工作內容，更透過徒步巡視鄰里，了解市民生活需求及環境。

許智傑則預計於下午2時在立委邱志偉、多位高雄跨派系議員陪同下，前往民進黨中央黨部登記參加初選，有意角逐台北市長的吳怡農更現身力挺，他強調，自己除了大力推動「南高屏大生活圈」共榮發展，也期待未來北高連線能有更多互相學習及市政交流的機會，一同為市民爭取更多福利，結合高雄和台北展望國際。

林岱樺原訂13日北上完成市長初選登記，但由於鳳凰颱風12日過境，因此選擇留在高雄勘查重要水利設施及地方排水改善，登記作業則由幕僚團隊代為完成，她強調，治水是民眾最關心的事情之一，守護人民生命財產安全才是第一優先。