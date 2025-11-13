洪水中的淨土！宜蘭冬山整片泡水 這間行館「防水閘門」超強

在鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應下，11日宜蘭多個地區一夜之間被洪水淹沒，但位於冬山茄苳路的「泉月樓行館」靠著防水閘門與排水系統，即使周邊被洪水淹成汪洋，館內園區依然乾爽，宛如洪水中的一片淨土，影片引發網友驚嘆。

業者11日於臉書發文指出，冬山一整片都泡在水哩，但泉月樓依然乾爽、平靜，沒有積水、沒有停電、沒有驚慌，因防水閘門啟用、排水順暢，「我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方。」

業者指出，行館位於冬山武淵地區，屬於易淹水地帶，因此在設計時就預先導入防水概念。11日下午5點半左右開始淹水，館方立即啟動防水閘門系統，僅用10分鐘完成架設，隨後水位不斷上升，但閘門牢牢阻水，整棟建築毫髮無傷。

職員江先生表示，當時客人原本驚慌，以為水要淹進來，沒想到閘門發揮超強功效，成功擋住洪水，讓所有人又驚又佩服，「客人都說沒想到防水閘門這麼厲害！」

直到隔天水退後，館方拆除閘門，外牆仍留有及腰高的水線痕跡。江員說，慶幸老闆當初未雨綢繆，設計階段就考慮防水措施，這次完全派上用場，不僅保全設備，也讓旅客感受安心，展現行館維持高品質住宿體驗的用心。

從業者分享的影片中可以看到，泉月樓行館周圍已成一片汪洋，分不清哪裡是陸地；但館內園區依然乾爽，透過一道牆和防水閘門，瞬間形成了截然不同的兩個世界。

業者的臉書的影片曝光後，網友驚嘆，「這根本是兩個世界！」、「宜蘭真的需要這種防水閘門」、「好厲害，安全感爆棚！」、「太強大了」、「太厲害了，這閘門廠商紅了」、「老闆真的很棒」。

位於宜蘭冬山的泉月樓行館於2019年5月開業，主打頂級客群的渡假會館，占地近3000坪，僅設有15間客房，主建築以三合院設計概念打造，斜屋頂巧妙融合宜蘭傳統建築元素，園區內環繞日式山水庭園，並種植70棵以上的五葉松，整體氛圍宛如置身日本高級溫泉會館，優雅而靜謐。