受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮從昨天晚上開始陸續下起大雨，馬太鞍溪水因此暴漲，造成台鐵光復隧道北口上方淹水，台鐵公司考量安全，今天中午12時起，鳳林=瑞穗間列車預防性停駛，且考量台9線馬太鞍溪橋便道封閉、193縣道路況不佳，暫無法提供公路接駁。

據台鐵工務單位現場監看回報，光復隧道北口上方已發生淹水情形， 為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道，東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12時09分）起、下行自4528次（鳳林站12時39分）起，鳳林=瑞穗間預防性停駛。

台鐵花蓮光復隧道北口上方因馬太鞍溪水暴漲淹水，台鐵公司考量安全，今天中午12時起，鳳林=瑞穗間列車預防性停駛。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵指出，今天中午12時起，東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止 ，花蓮=鳳林間區間車機動行駛；東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。今日東部往返西部經北迴線、南迴線EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票以加強疏運旅客。

另外，台鐵也提到，台9線馬太鞍溪橋便道封閉，且替代道路193縣道路況不佳，暫時無法提供鳳林=瑞穗間的公路接駁，自發布海上颱風警報日起至解除日止，期間購買各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。