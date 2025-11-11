台東縣政府今（11）日下午4時召開鳳凰颱風防災應變工作會報，由縣長饒慶鈴親自主持，並連線各鄉鎮市長掌握最新災情通報。目前除蘭嶼鄉傳出零星落石外，其餘鄉鎮市均無災情，風雨逐漸轉弱，且依據氣象預報，明日風雨可望趨緩。會後媒體提問明（12）日是否停班停課，饒慶鈴連喊4聲「不要再問了！」，隨後正面回覆「台東縣明天正常上班上課」。副縣長王志輝則在一旁笑著補充「毫無懸念。」