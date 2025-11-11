台東縣政府今（11）日下午4時召開鳳凰颱風防災應變工作會報，由縣長饒慶鈴親自主持，並連線各鄉鎮市長掌握最新災情通報。目前除蘭嶼鄉傳出零星落石外，其餘鄉鎮市均無災情，風雨逐漸轉弱，且依據氣象預報，明日風雨可望趨緩。會後媒體提問明（12）日是否停班停課，饒慶鈴連喊4聲「不要再問了！」，隨後正面回覆「台東縣明天正常上班上課」。副縣長王志輝則在一旁笑著補充「毫無懸念。」
台東縣政府今（11）日下午4時召開鳳凰颱風防災應變工作會報，由縣長饒慶鈴親自主持，並連線各鄉鎮市長掌握最新災情通報。目前除蘭嶼鄉傳出零星落石外，其餘鄉鎮市均無災情，風雨逐漸轉弱，且依據氣象預報，明日風雨可望趨緩。會後媒體提問明（12）日是否停班停課，饒慶鈴連喊4聲「不要再問了！」，隨後正面回覆「台東縣明天正常上班上課」。副縣長王志輝則在一旁笑著補充「毫無懸念。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。