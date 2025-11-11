馬太鞍溪水暴漲，不斷溢流進萬榮鄉明利村。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

鳳凰颱風撲台！馬太鞍溪暴漲淹沒便橋、台9線成水道

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮昨晚開始下起大雨，造成馬太鞍溪水暴漲，不僅淹過橋梁涵管便道，泥水更不斷從萬榮明利村溢流至台9線230公里處，北上車道也被水淹成水道，警方已在萬里溪橋南端展開管制，確保用路人安全。

中央氣象署雨量站資料統計，萬榮大安監測站24小時累積雨量達275毫米、光復大農也有205.5毫米，雨勢過大造成馬太鞍溪水暴漲，滾滾泥水不僅淹過馬太鞍溪橋涵管便道，疑沖毀路基，還不斷從萬榮明利村沿花45鄉道溢流至台9線230公里至231公里北上車道。

據現場畫面，泥水不斷從路邊湧至路面，北上車道彷彿已成為水道，且水深高度已逼近分隔島，警方已在萬里溪橋南端展開管制措施。

明利村長林萬成（Masaw．Jiru）表示，昨天下午3時有和水利署人員去堤防會勘，有告訴對方這邊很危險，因為現場有開1條疏濬道路跟破口，且道路跟堤防河床平行，當時有要求河川單位把破口封住做防範，但他們卻沒有做，反而還說「村長放心，不會有問題」，沒想到1小時後水就忽然下來，去堤防看發現有溢流還破掉，幾乎有一半的水夾帶泥沙往部落方向流。

他說，目前水一直進到部落，低窪處都是泥巴，最高約1米深，另外有3戶住家有進泥流，不過族人都已經撤離完畢，大家都很安全。

