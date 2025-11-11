鳳凰颱風與東北季風共伴效應發威，花蓮重要交通動脈台9線馬太鞍溪便橋驚傳雙向中斷！由於溪水暴漲沖毀北向便道，南向車道也遭淹沒，公路總局東區養護工程分局緊急封閉橋梁，造成花蓮南北交通大動脈陷入癱瘓，用路人被迫改道而行。

公路總局東區養護工程分局11日觀測發現，馬太鞍溪水位因連日暴雨急速上升，不僅北向便道遭沖毀，南向車道更完全淹沒於湍急溪水中，現場畫面怵目驚心。路權單位當機立斷，全面封閉便橋兩側通行，並積極展開搶修作業，何時能恢復通行仍是未知數。

為疏解南北車流，花蓮縣政府公布緊急替代路線：花蓮往台東方向建議改行台9線或台11線；前往瑞穗、玉里、富里地區，可採取台9線轉台11線，再接台30線玉長公路返回台9線。特別值得注意的是，總重21噸以上大貨車及甲、乙類大客車全面禁止行駛縣道193線，必須依照指定替代路線改道。

由於縣道193線成為最短替代路徑，花蓮縣警察局嚴陣以待，已在瓶頸路段佈設警力加強交通疏導，重點路口也派員指揮交通。警方呼籲用路人行經替代道路務必減速慢行，配合現場交通管制，大型車輛更應嚴格遵守改道規定，以降低交通風險。

花蓮縣政府感謝用路人配合管制措施，同時強調風災期間路況多變，出行前務必掌握即時路況資訊，妥善規劃行程，以確保行車安全。馬太鞍溪便橋中斷已對花蓮交通造成嚴重衝擊，相關單位正全力搶修，盼能盡早恢復通車。