受今年第26號颱風「鳳凰」影響，公路局今日指出，目前花蓮縣秀林鄉台8線關原至太魯閣路段預警性封閉，花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪河床臨時便道因遭水流淹沒，屬災阻路段，水退後將評估搶通時程。

公路局說明，截至今日下午3時30分止，相關道路通阻訊息如下。

一、 預警性封閉路段：1處

1.花蓮縣秀林鄉台8線116K＋400~184K＋500（關原至太魯閣路段） 已於今日1時實施預警性封閉管制。

二、 災阻路段：1處

1.花蓮縣光復鄉台9線228K＋500~236K＋500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

公路局提醒，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。