鳳凰颱風來襲，全台嚴陣以待。交通部長陳世凱11日一早前往基隆港視察防颱整備情形。陳世凱指出，由於花蓮這兩天雨勢非常大，目前馬太鞍溪便道在南下、北上都有區域性沖毀的狀況，交通部已動員機具和人員，待水退後用最短時間修復，至於台鐵和高鐵目前都還是正常運行中。

為因應鳳凰颱風，陳世凱今早至基隆港海港大樓聽取基隆港務分公司防颱整備情形簡報，並了解航港局針對擱淺船舶處置及本島12海浬內船舶驅離說明。

針對花蓮馬太鞍溪便道遭沖毀情形，陳世凱說明，因為這兩天在花蓮的雨下了非常多，馬太鞍溪便道不管是南下或是北上，都有區域性沖毀的狀況，並非全部沖毀。

陳世凱強調，他請花蓮鄉親放心，因為交通部已經動員、準備了機具跟人員，在水退了之後會用最短的時間來修復馬太鞍溪便道，恢復通行。

至於本島交通部分，陳世凱說，目前公路有警戒的路線有11條，這些部分都是擔心雨太大，造成山坡上面的危險。目前除了馬開安溪便道有沖毀的現象以外，其他的路線都還沒有做封閉，所以目前的狀況是都還可以、蠻安全。

針對鐵路的部分，陳指出，在高鐵目前是全線通行；那台鐵的部分除了之前有受到損壞的平溪線外，目前所有的路線都是正常在通行的。

他強調，目前比較擔心的是花東地區，隨著雨勢如果漸漸變大，到達行動值或是警戒值的時候，台鐵公司都會做該有的警急措施，那到目前為止都還沒有，所以不管是北迴或是南迴，在東部地區來講，目前的鐵、公路都是順暢的。