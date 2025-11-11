鳳凰颱風來襲，全台嚴陣以待。交通部長陳世凱11日一早前往基隆港視察防颱整備情形。陳世凱指出，颱風預計會從高雄、屏東交界登陸，航港局正在勸離台灣本島的12海浬以內的船隻，因為如果這些船隻太靠近本島可能會因颱風擱淺，並造成海岸的破壞，目前會請海巡勸離，若不接受將會採取強制驅離或未來禁止進海。

為因應鳳凰颱風，陳世凱今早至基隆港海港大樓聽取基隆港務分公司防颱整備情形簡報，並了解航港局針對擱淺船舶處置及本島12海浬內船舶驅離說明。

陳世凱表示，今天來了解港務公司在各個港口及防颱的整備狀況，這次的颱風大概會從高雄跟屏東交界登陸，同時針對航港局目前正在勸離的12海浬以內的船隻，也要了解勸離的狀況。

陳世凱說明，如果船隻太靠近本島至12海浬以內，颱風可能會造成它們擱淺，並造成海岸的破壞，所以航港局目前正在積極勸離當中。

針對驅離現況，陳世凱說，目前在台灣東部的船隻是都已經到12海浬以外；南部還有1艘船隻，航港局已跟海巡聯絡，目前正在勸離；在北部還有4艘在蘇澳，目前用勸離的方式，如果他們沒有接受勸離，航港局也會跟海巡聯絡，請海巡做比較強制的驅離或勸離的動作。

他強調，若如果船隻經勸離還是不離開的話，以後可能會考慮禁止讓他進海的權利，對船隻來講影響會非常大，他相信這些船隻應該都會配合。