立法院交通委員會10日率團至基隆考察交通建設，由基隆市長謝國樑及市府團隊針對基隆捷運建設審議進度、TPASS通勤月票計畫及電動大客車汰舊換等重大交通建設簡報並交換意見。交通部長陳世凱表示，中央關注基隆交通建設發展，將在經費補助與協調全力支持。

立委交通委員會召委林國成、立委林沛祥、廖先翔及陳世凱等人昨日至基市府考察交通建設，並聽取市府團隊報告。

林沛祥指出，基捷計畫已進入實質審查階段，新北已提送第4次修正報告，交通部與鐵道局應盡速完成設計與招標模式，避免程序延宕。陳世凱允諾，將在11月底前送交工程會審查，並考量基隆長期補助不足、財政級距較弱，未來將優先列入中央支援範圍。

立法院交通委員會召委林國成（左）、立委林沛祥（右）、立委廖先翔10日至基隆考察交通建設，由基隆市長謝國樑（中）就基捷、電動公車等重大交通建設簡報。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市交通處指出，為紓解國道1號五堵交流道壅塞問題，擬增設北出往七堵匝道，可望分流20％至26％的車流，節省行車時間約15.5分鐘，經費約8.23億元、工期16個月，計畫正由高公局審議中。

至於TPASS月票部分，基市自113至114年間獲得近2.7億元補助，大眾運輸使用量成長超過20％。但115年度補助要點尚未公布，地方無法提報子計畫。陳世凱回應，115至118年的新要點原則上將延續現行制度，請市府預先備妥計畫，以利加速核定。

林沛祥指出，五堵至汐止拓寬工程多次延宕，要求交通部明確訂出審議時程；陳世凱承諾，將請高公局加速審查。

在電動公車補助部分，謝國樑表示，因基隆地形特殊，公車場站涉及水保及擋土牆工程，成本偏高，盼中央協助建設經費；林沛祥則關切電動公車「核准93輛，僅上路30輛」的落差，要求車輛額度能滾動保留或調整補助，以支應場站建置。

陳世凱回應，電動公車補助將持續辦理、可逐年滾動使用。公路局補充，年度未使用額度可於後續年度再提，不會消失。