台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，於11月9日午間辭世。園方表示，從9月底，布拉格動物園的保育員們便注意到「潤喉糖」的健康出現警訊，進食狀況不佳，園方隨即展開系列檢查且密集監測，10月「潤喉糖」狀況一度有所好轉，可少量進食，但月中後狀況再次出現波動，於9日不幸離世。

園方表示，2020年1月台北市與布拉格市締結姊妹市的契機，2市動物園簽訂「動物園保育合作備忘錄」，約定攜手保育極度瀕危的穿山甲。透過域外動物安全族群管理的考量，2017年9月2日出生於台北市立動物園的穿山甲「潤喉糖」，與雄性穿山甲「果寶」雙雙入選，於2022年4月一起前往布拉格動物園，發展海外衛星族群，為中華穿山甲的存續分散風險，並深化保育工作合作夥伴的專業情誼。

園方說，穿山甲「潤喉糖」在今年9月底出現健康警訊，進食狀況不佳，布拉格動物園與台北市立動物園醫療照養團隊在穿山甲「潤喉糖」治療過程，皆透過數位平臺充分討論與諮詢。10月時穿山甲「潤喉糖」的狀況一度有所好轉，能開始進食。

園方指出，但10月中後，牠的狀況再次出現波動。布拉格動物園也進一步檢查、組織採樣。檢查結果顯示，穿山甲「潤喉糖」有肝臟損傷狀況。儘管在園方悉心治療和努力下，穿山甲「潤喉糖」終究未能度過難關，最終確診死亡原因還有待後續病理檢驗結果。

園方說，布拉格動物園及其他歐洲動物園參與穿山甲EEP（歐洲瀕危物種保育計畫）的工作仍將繼續。