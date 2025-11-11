基北北桃颱風假不同調！ 蔣萬安現身曝原因

鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。

蔣萬安昨晚8時許在臉書宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，因此明天陽明山區12個里，停止上班上課、其餘地區正常上班上課。

然而，「北北基桃」決策出現不同步，雙北部分縣市宣布停課外，其餘各機關學校照常上班及上課；基隆市正常上班上課；僅桃園市停止上班上課。這讓許多網友不滿，留言痛批：「北北基桃不是共同體嗎？桃園放了欸」、「桃園都放了你竟然不放！」、「市長我已經咕嚕咕嚕了」、「為何桃園達標，台北沒達標？」

鳳凰颱風有減弱的趨勢。（圖／中央氣象署）

值得注意的是，中央氣象署資料顯示，鳳凰颱風今天2時的中心位置在北緯19.2度，東經118.5度，以每小時8公里速度，逐漸北轉朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。

雙北不少民眾發現，今天早上風雨變小，隨即在蔣萬安的臉書留言力挺，「其實真的沒什麼風雨，酸民們不要再跟市長討假了」、「我在新莊無風雨，真的不知道想放假的在哭X什麼」、「明確決定」、「雖然哭哭，但早上風雨小好多，看氣象颱風也轉為輕颱了」、「早上的天氣打臉所有留言的人了，坐等看下午會如何？」