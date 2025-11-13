一名自稱是台灣大學大氣系學生的網友日前預言台北市颱風假翻車，表示願賭服輸，周日中午將在台大校園發放雞排和珍奶，原預計各發放300份，不過原PO昨（12日）深夜坦言「真的沒錢了」，仍會發300份雞排，但飲料只有100份，先搶先贏；同時公告領取條件，需出示社群平台在台大大氣系打卡的證明。

日前鳳凰颱風來襲，一名自稱是台大大氣系學生的網友在臉書社團「黑特帝大」匿名投稿，預測11月12日至14日台北市至少會放2天颱風假，並表示少一天就請100份雞排和波霸奶茶，都沒放假就請300份。

最後北市一天颱風假都沒放，原PO表示將實現承諾，並宣布於周日（16日）中午12點在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶。

原PO昨深夜再度發出重要通知，強調大氣系願賭服輸，周日12點將準時發放，屆時會以左右兩排各150份的形式發雞排，總共300份，但飲料數量只有100份，「真的沒錢了，先搶先贏」；此外，民眾領雞排時要出示臉書或IG在台大大氣系打卡的證明。

貼文引發廣大回響，許多網友紛紛留言，「大氣系果然夠大氣」、「了不起，負責」、「說到做到，真的很了不起」、「我會趕過去排隊」、「大家禮拜天吃雞排囉」、「你是大氣系最大氣的男人」。