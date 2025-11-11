鳳凰颱風今清晨發布陸上颱風警報，先前一名自稱台大大氣系學生的網友在臉書匿名發出「祭品文」，豪語預測11月12至14日台北至少會放2天颱風假，放話若未成真將請數百份雞排與珍奶，但多數人並不看好他的預測，認為依颱風走向，北部受影響程度有限，放假的機率不高，後續台大大氣系學生會也在貼文下方留言，強調該文為匿名發文，內容不代表系上立場，呼籲外界理性看待颱風預測與防災訊息。

原PO前天（9日）在臉書粉專「黑特帝大」發文表示，「賭上台大大氣系招牌」斷言11月12至14日台北至少會有2天停班停課，還發下豪語「若少一天就請100份雞排與珍奶」，若完全沒有放假就各請300份，發放時間訂於11月16日中午，地點為台大傅鐘下，貼文引發大批網友按讚與留言。

該貼文在網路上掀起討論，也釣出台大大氣系學生會及多個氣象粉專留言，其中台大大氣系學生會表示，貼文是匿名發文，無法確定發文者是否為系上學生，因此無法代表系所立場，強調颱風發展有高度不確定性，是否停班課應是多方討論才決定，不是僅以現有資訊進行過度預測，強調要以官方消息為準，做好防颱措施。

因應鳳凰颱風逐漸逼近，氣象署今（11）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍涵蓋高雄、屏東及恆春半島，並對宜蘭縣發布降雨警戒，提醒今受東北季風與颱風外圍環流影響，今天可能出現共伴效應，雨勢有明顯增強趨勢，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島預估將出現間歇性陣雨，局部地區有大雨或豪雨發生機率，尤其大台北山區及東半部降雨恐持續且強烈，須嚴防豪雨災情。