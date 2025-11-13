鳳凰颱風過境，造成宜蘭淹大水，一名網友觀察這次颱風後，從社群平台上發現，許多宜蘭人家都有獨木舟、木筏或小船，好奇是必備品嗎？貼文吸引萬人討論，更有不少宜蘭人留言認證，《中時新聞網》訪訪宜蘭民眾，對方表示家中有水上運具在宜蘭並不罕見，其中以五結、冬山最常見，幾乎成為當地家庭必備。

原PO近日於Threads發文指出，經過這次鳳凰颱風後，他才發現宜蘭多數人家中都有獨木舟、木筏或小船，忍不住好奇詢問「難道這是宜蘭人家的必備物品嗎？」

貼文引起2.6萬人按讚，引起一票宜蘭人留言，「我們家在宜蘭冬山，女兒國小時每個月有幾堂SUP的課程喔」、「住冬山河沿岸一帶都會有」、「幾乎都會有」、「我朋友家住五結還真的有竹筏」、「小時候宜蘭常淹水，所以家裡也有充氣船」、「我們家也有這個」、「我家還真的有木筏」、「冬山河有時候會淹水，所以那邊的人幾乎都有」、「是的！宜蘭的交通工具之一 」。

《中時新聞網》訪問住宜蘭的民眾，民眾表示，在宜蘭家中擁有獨木舟、木筏或小船的情況並不少見，其中以五結、冬山地區居民較為常見，冬山鄰近冬山河，部分居民平時就會划獨木舟；五結則有不少漁夫。此外，宜蘭也推廣輕艇運動訓練，因此這類水上運具對當地人來說幾乎算是「必備物品」。