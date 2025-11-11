受「鳳凰颱風」外圍環流與東北季風雙重夾擊，宜蘭縣今（11）日雨勢驟強，豪雨持續轟炸，縣內多處地區傳出淹水、土石流與交通封閉災情。宜蘭縣災害應變中心於晚間6時提升為一級開設，全力應對災情。

其中蘇澳鎮災情最為嚴峻，鎮內中山路二段與聖湖路口（全家聖湖店前）下午4時40分起出現嚴重積水，蘇澳分局員警巡查後立即在蘇澳新站前（南下）及箕山橋（北上）兩處拉起封鎖線，全面管制車輛通行，並透過警廣加強呼籲民眾改道行駛台2線或台2戊線聖愛路段。

內多處地區傳出淹水、土石流與交通封閉災情。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

此外，災防中心也接獲民眾通報，蘇澳鎮蘇西里民貴街積水情況急遽惡化，水深一度淹至成人肩膀高，情況相當危險，軍方已緊急出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇前往協助救援，搶時間轉移受困居民。

縣內目前共有多條道路封閉，包含冬山鄉宜28線珍珠一路、宜25線富農路二段、冬山路三段320巷（鐵路下涵洞），以及五結鄉利澤西路27巷與大興路108巷，均因淹水超過20公分禁止通行；蘇花公路台9丁線蘇澳至東澳路段下午4時50分起亦實施「只出不進」交通管制。

隨著山區雨勢持續，宜蘭縣今傍晚土石流紅色警戒上升至22條，涵蓋南澳鄉、蘇澳鎮，黃色警戒則多達68條，遍及大同、南澳、冬山等地，災情持續擴大。

截至晚間5時30分，縣內已有521人預防性撤離，並開設4處收容所，安置24人。其中蘇澳鎮永春、永樂及聖愛里撤離111人；冬山鄉南興村9人；大同鄉英士村286人；南澳鄉碧候、金岳、武塔、金洋等村共115人，多數民眾依親或自行返家，僅少部分暫居收容中心。