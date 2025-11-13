鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，造成宜蘭縣溪南地區多處積淹水，在花蓮洪災期間擔任救災總協調官的行政院政務委員季連成，今天（13日）在蘇澳的前進指揮中心表示，復原工作的重點就是效率跟速度，但聽到宜蘭縣政府與蘇澳鎮公所的報告，讓他覺得做得很好，花蓮救災經驗「我覺得沒有什麼好傳授」。

季連成坐鎮花蓮縣光復鄉的前進協調所期間，因救災經驗豐富，處事從容明快，備受好評，不少花蓮鄉親感謝他在救災期間的付出與辛勞，昨行政院長卓榮泰到宜蘭視察災情，季連成也有陪同視察。

今天季連成在前進指揮所接受媒體採訪時表示，復原工作的重點就是效率跟速度，因為民眾的需求非常迫切，救災包含中央、縣市政府、鎮公所等單位，如果速度不夠快會招致民怨。

季連成希望明天入夜以前可以完成災後復原工作，宜蘭縣政府與蘇澳鎮公所均回應沒有問題。

季連成表示，卓院長非常關心，因此希望他再來看一下，傳授花蓮光復救災經驗，但聽取縣府跟鎮長的報告後，「其實我覺得沒有什麼好傳授的，大家都非常熟練，他們都非常快，軍方的資源也非常快速。」對此次宜蘭縣的災後復原工作表達肯定。