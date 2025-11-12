今（12）日上午，立法委員陳俊宇與行政院顧問林國漳、蘇澳鎮長李明哲前往勘災，盼望重建的援手。（吳佩蓉攝）

鳳凰颱風帶來的豪雨重創宜蘭蘇澳鎮，溪南多處地區成了泥濘戰場。昨夜暴雨成災，市區多處積水一度淹至一樓高，許多住戶的家具、電器全數泡水報廢，滿街車輛翻覆、塌陷，畫面怵目驚心。今（12）日上午，立法委員陳俊宇與行政院顧問林國漳、蘇澳鎮長李明哲前往勘災，雖然水勢已退，但滿地淤泥與廢棄物堆積如山，空氣中瀰漫著潮濕與泥水味，居民焦急清理，盼望重建的援手。

李明哲表示，這次災情範圍廣、損害重，鎮內公所人力與機具全力投入，仍難以應付龐大的復原需求。他指出，目前最迫切的問題是淤泥清除與排水不及，急需大型抓斗車、高壓清洗車、灑水車、清溝水車及六英吋以上抽水機等機具協助，同時也希望外地能支援清潔用具與民生物資，幫助居民度過最艱困的時期。

陳俊宇說，眼前的蘇澳「每條街都像戰場」，許多居民一夜之間失去家園與生活用品，最需要的是即刻行動與實際協助。他強調，自己與蘇澳鎮公所已經成立統一聯絡窗口，整合外部資源、志工團體與企業力量，希望能用最快速度把清淤與復原工作推進，「每多來一台車、多來一雙手，就能多幫一個家庭。」

相關支援可洽立法委員陳俊宇服務處和蘇澳鎮公所。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林國漳表示，溪南其他鄉鎮也有災情，機具調度有限，呼籲各界踴躍伸出援手，協助蘇澳加速復原。災後的街道滿目瘡痍，但居民並未氣餒，清理現場時仍互相打氣。李明哲說，「我們會撐下去，只要大家一起幫忙，蘇澳一定會再亮起來。」相關支援可洽立法委員陳俊宇服務處特助陳宏昌、0988-601-364、蘇澳鎮公所主任秘書游享城0928-531-578。