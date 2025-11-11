鳳凰颱風來勢洶洶，宜蘭地區自昨晚起風雨急遽增強，山區24小時累積雨量已突破500毫米、平地冬山鄉也逼近400毫米，雨勢驚人。由於雨量集中且持續，部分道路與農田已變成「小河流」，多處低窪地區傳出積淹水災情。

水利署今（11）日統計，宜蘭縣土石流潛勢溪流紅色警戒達10條、黃色警戒多達80條，主要分布於南澳、大同、蘇澳及冬山等地區。蘇澳鎮永春、永樂里因地勢陡峭，列入紅色警戒區，鎮公所緊急撤離107名居民；冬山鄉南興村也預防性撤離2人，宜蘭縣災害應變中心目前提升為二級開設，隨時準備因應風雨變化。

五結鄉宜31線大興路因積水長達100公尺、水深15公分，已全面封閉。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

縣內道路陸續傳出積水災情，五結鄉宜31線大興路因積水長達100公尺、水深15公分，已全面封閉；冬山鄉太和路及三堵一路也淹成水道，堤防旁排水溝溢水，民眾只能捲起褲管涉水通行。羅東鎮中山路與維揚路口附近側溝冒水，路面積水約10公分，公所緊急通知住戶開放領取沙包防水。

縣府表示，目前全縣預佈48台大型移動式抽水機，已啟動17台投入排水作業；經濟部另有3台抽水機進駐溪州排水系統待命。蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段因安全考量，今天起實施「只出不進」交通管制，呼籲用路人留意改道資訊。

此外，海洋所已通知各漁會與岸巡單位啟動防颱機制，針對轄內漁船發放避風宣導單，並要求進港船隻加強繫纜。若中央氣象署進一步發布陸上颱風警報、將宜蘭列為陸上警戒區，縣府將立即將應變中心提升為一級開設，並全面禁止漁船出港。

截至今上午11時，岸巡單位共出動10車29人次，勸離觀浪及釣客共6車10人，提醒民眾勿前往沿岸觀浪，以免遭巨浪捲入。縣府呼籲，受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭風雨仍將持續增強，山區與低窪地區居民務必嚴防土石流與積水災情，隨時注意撤離通報，確保人身安全。