大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，引發外界熱議，在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員來聲援沈，許多網友也在賴的貼文留言，但當中有不少負面內容，包括「總統是幹什麼用的，什麼都推」、「現在到底誰是總統」。

賴清德今天下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。他並稱，非常期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。

另外，賴清德也呼籲大陸應展現大國風範，這種跨國追捕自由人士不會為國際社會所接受，不僅對兩岸的和平發展沒有益處，同時會把台灣人民越推越遠。

而在今天晚間，賴清德在臉書發文，重申前述訪問內容，許多網友也在他的貼文留言，但相關內容相當兩極，其中有不少人表達支持，但也有許多人開嗆，「總統是幹什麼用的，什麼都推」、「如果無能就趕快下台」、「現在到底誰是總統」、「大罷免的時候怎麼你不出來制止」、「原來總統姓韓」、「我來看你被罵的」。