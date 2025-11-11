大陸重慶公安針對中共認定的「台獨頑固分子」、綠委沈伯洋立案調查，熱議不斷。賴清德竟喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員來聲援沈，引發質疑。粉專酸爆，獨派30年還生不出台灣國，惹事就叫反台獨揹鍋，誰是總統？韓國瑜當總統了嗎？

賴清德11日下午出席工業節慶祝大會前，受訪談及沈伯洋事件時表示，大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。賴清德甚至點名喊話，非常期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。

此話引發各方批評，甚至不少人湧入賴清德的官方臉書粉專，留言質疑：「總統是幹什麼用的，什麼都推」、「現在到底誰是總統？」

4.6萬的粉專「高雄林小姐」發文直言：賴清德叫反對者去北京天安門戰獨裁，現在自己戰獨裁不去北京，卻甩鍋叫「反對台獨」的韓國瑜站出來。「說個笑話：台獨因搞台獨惹事，然後台獨再叫反台獨去幫台獨揹鍋。誰是總統啊？韓國瑜當總統了嗎？」

「迷津黨中央黨部」粉專則舉賴喊「30年出3個諾貝爾得主」，轟「30年了，還生不出一個台灣國！還有干韓國瑜屁事？幹點正經事好嗎？」

網友表示「這次不能怪賴清德，賴清德本來就沒有能力保護沈伯洋，所以賴清德只能求韓國瑜，看韓國瑜願不願意救沈伯洋了」、「孬」、「總統給韓國瑜當好了」、「怎麼又蹭韓了，堂堂總統怎會拜託院長出面呢？真是無言」、「呃？貴為總統之尊怎麼會要他人站出來？那要你還有啥路用啊？」、「自己造的孽自己擔，干他人屁事」、「有事韓國瑜幹，沒事幹韓國瑜，世間就是有這麽好的事情」、「台灣沒總統？」